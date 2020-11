Datafolha traz Paes no Rio com 40%; Crivella tem 18%; Martha, 13%; Benedita, 10%

Eleições 2020 - Foto: Divulgação

A última pesquisa Datafolha antes da eleição carioca deste domingo, 15, mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) com ampla vantagem na liderança. Ele tem 40% dos votos válidos, ante 18% do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e 13% da Delegada Martha Rocha (PDT). A petista Benedita da Silva tem 10%.

O levantamento mostra um distanciamento de Crivella em relação à pedetista. Os dois vinham empatando em quase todas as pesquisas.

Ainda há, contudo, enorme indecisão por parte dos eleitores.

Na pesquisa espontânea, 23% dizem que ainda não sabem em quem votar; na estimulada, 27% afirmam que ainda podem mudar o voto.

Atrás dos quatro principais candidatos aparecem Luiz Lima (PSL), com 6%, Renata Souza (PSOL), com 5%, Paulo Messina (MDB), com 3%, e Bandeira de Mello (Rede), com 2%. Os demais candidatos têm 1% ou não pontuaram.

O Datafolha entrevistou 1.875 eleitores nos dias 13 e 14 de novembro. A pesquisa, cujo registro no TRE-RJ é RJ-08430/2020, tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou menos.