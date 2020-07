Curso de formação a distância é tema do programa Segurança em Pauta

Segurança em Pauta é apresentado pela investigadora Lucilene Souza - (Foto: TV ALEMS)

Em tempos de pandemia o Ensino a Distância (EAD) passou a ser a forma segura de iniciar ou dar continuidade aos estudos. A Academia de Polícia de Mato Grosso do Sul (ACADEPOL/MS) seguiu a tendência e, pela primeira vez, faz uma fase do curso de formação em EAD. O Segurança em Pauta desta semana recebe para falar mais sobre esse assunto o diretor da Acadepol, delegado Devair Aparecido Francisco, e a aluna do curso de formação, Leilane Pereira de Arruda. O programa é exibido pela TV ALEMS.

Toda semana, a investigadora Lucilene Souza recebe especialista para entrevistar e falar sobre um tema relaciona à Segurança Pública. Delegados, investigadores se unem a advogados, membros de organizações não-governamentais e de órgãos públicos para, de forma simples, tirar dúvidas e levar à população informação de qualidade.

Não perca o programa Segurança em Pauta, que vai ao ar toda segunda-segunda, às 16h30. O programa também é veiculado às quartas-feiras, sextas-feiras e domingos, nos horários de 7h30, 14h e 18h30, respectivamente. O Segurança em Pauta também está disponível no Youtube.