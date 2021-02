Criação do Plano Municipal de Esporte e Lazer é tema do Perspectiva

Pessoas caminhando na Capital - Foto: Divulgação/Assessoria

A capital sul-mato-grossense em breve vai ganhar um planejamento para garantir mais qualidade de vida e saúde para a população por pelo menos oito anos. O Plano Municipal de Esporte e Lazer foi sancionado em janeiro pelo atual prefeito, Marquinhos Trad (PSD).

O objetivo é criar ao todo 12 temas norteadores que estabelecem metas, objetivos estratégicos e ações que contemplam os conceitos da prática esportiva com a inclusão de todas as faixas etárias, além de garantir a realização de eventos.

O tema foi debatido durante o Programa “Perspectiva” da TV Assembleia de MS com o diretor de Esporte e Lazer da Funesp, Vanderlei Sandim. Na oportunidade, Sandim acrescentou a importância da criação de políticas públicas para o segmento que não sejam interrompidas com a mudança do cenário político ou dos gestores públicos.

Essa edição do programa também abordou o impacto da pandemia no alto número de acessos aos exercícios físicos gratuitos nas plataformas online da prefeitura de Campo Grande, e também o retorno das atividades presenciais, funcionamento de parques com suporte da obrigatoriedade das regras de biossegurança.

O “Perspectiva” é exibido ao longo da programação da TV ALEMS, canal 9 da operadora Claro NET TV, em Campo Grande e em Dourados. Também é possível conferir esse e outros programas já exibidos pelo canal oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Youtube.