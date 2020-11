Covas acena a 'PSDB raiz'; Boulos relata sintomas

Na véspera do dia da votação, o prefeito Bruno Covas (PSDB), que tenta a reeleição, fez um gesto público às origens do partido ao visitar militantes antigos filiados à legenda. Seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), que está em isolamento por ter contraído covid-19, tentou manter alguma atividade de campanha por meio da internet. Em um vídeo, ele relatou ter apresentado os primeiros sintomas da doença.

Covas esteve nas residências de cinco militantes do "PSDB raiz" nos bairros de Jaraguá, zona norte; Guaianases, Vila Ré e Vila Nova Manchester, na zona leste; e Heliópolis, zona sul. Em todas as visitas, repetiu o ritual de relembrar histórias antigas do partido. "Figuras históricas para o meu partido, que começaram a fazer política ainda com meu avô, Mário Covas. Em nome dessas cinco pessoas, eu agradeço a toda militância que foi para as ruas", disse o tucano.

Citações ao avô foram constantes na campanha. Covas representa uma ala do PSDB que prega um retorno às origens da sigla, fora de sintonia com o projeto do governador João Doria, que chegou a propor até a "mudança da marca" da legenda.

O prefeito só falou com os jornalistas após tomar o terceiro café do dia, com a funcionária estadual aposentada Maria de Lurdes Silva, 77. Covas desejou "saúde" ao adversário Guilherme Boulos e a "pronta recuperação" do candidato. "Eu já enfrentei a covid. Sei que não é tranquilo. Espero que ocorra tudo bem com ele", afirmou.

O prefeito disse que o candidato do PSOL é seu adversário nesta eleição, mas não seu inimigo. "Não quero mal a ele."

Questionado sobre o fato de que seu candidato a vice, Ricardo Nunes (MDB), não ter participado de debates no segundo turno, Covas disse que também não foi quando era candidato a vice de Doria. "O candidato a prefeito sou eu. As pessoas não querem comparar vice e apoios. Sou eu que vou governar a cidade nos próximos quatro anos."

A resposta foi direcionada a neutralizar a campanha de Boulos, que conta com mais participação de sua candidata a vice, Luiza Erundina.

Isolamento

Um dia após ser diagnosticado com covid-19 e entrar em isolamento, Boulos relatou no sábado os primeiros sintomas da doença. "Até ontem eu estava assintomático e hoje de manhã tive alguns sintomas leves, um pouquinho de febre, dificuldade respiratória, dor no corpo", disse o candidato.

Em transmissão ao vivo feita por suas redes sociais no início da tarde, ele relatou ter recebido a visita do infectologista Esper Kallás. Segundo a campanha, o especialista afirmou que o candidato "atestou sintomas brandos de covid-19, incluindo cansaço leve e dor no corpo". De acordo com a nota, "Boulos segue em bom estado de saúde e seguirá sob observação médica".

Desde a sexta, o candidato vem sendo alvo de críticas nas redes sociais por ter mantido agendas presenciais mesmo depois de saber que a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), com quem esteve no dia 20, havia sido contaminada. No sábado, dois tópicos ligados à doença de Boulos ficaram entre os mais comentados no Twitter.

Por nota, a campanha criticou o que considera uso político da doença. O coordenador da campanha de Boulos, Josué Rocha, que é médico, disse que as precauções foram além do protocolo do Ministério da Saúde, que prevê isolamento só em caso de contato frequente residencial e realização de exame apenas para quem apresenta sintomas da doença.

Vice

Luiza Erundina, foi para a rua no lugar de Boulos. Ela participou de uma carreata que saiu de Campo Limpo, na zona sul. Outras três carreatas saíram de Brasilândia, São Mateus e Grajaú. Em pé, na cabine de seu "papamóvel", uma caminhonete adaptada para proteger a candidata de 85 anos do risco de contaminação pelo coronavírus, Erundina pediu à militância para não parar a mobilização na reta final de campanha.

Ela destacou a união de partidos do campo de esquerda. "Essa é a eleição mais importante das nossas vidas, porque é uma mudança radical da política velha que está nesse País e nessa cidade", disse.

Erundina destacou a mobilização dos jovens na campanha, e não citou os adversários do PSDB.

Na concentração para a carreata, houve uma atenção redobrada às recomendações sanitárias para evitar infecções pelo novo coronavírus. "Vamos procurar ficar de máscara, manter o distanciamento, vamos cuidar da nossa saúde", anunciava carro de som. Apesar dos alertas, a distribuição de bandeiras causou aglomeração.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.