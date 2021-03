Coronel David afirma que mulheres são essenciais para garantir a segurança da população

Deputado Coronel David durante evento na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande - (Foto: Pedro Ernesto )

Ao homenagear a coronel Neidy Centurião, a primeira mulher a alcançar o mais alto posto da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, o também coronel e ex-comandante-geral da PM de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Coronel David (sem partido) demonstrou que as mulheres são essenciais para garantir a segurança da população e reforçou que unidades militares não são mais espaços restritos aos homens.

Ex-comandante-geral da PM, David é reconhecido como o coronel que ocupou o mais alto cargo da Polícia Militar do Estado por mais tempo, durante cinco anos. Nesse período, ele atuou ao lado de Neidy Centurião.

“Coronel Neidy é uma grande profissional que sempre exerceu as funções dela com determinação, profissionalismo, com muito sucesso”, lembra David.

À época Coronel David comandava a instituição e coronel Neidy atuava como sua ajudante de ordens. “Ela sempre exerceu funções de comando dentro da Polícia Militar que antes era território restrito aos homens. Ela com muita dignidade conseguiu exercê-las na plenitude”.

Esta convicção do Coronel David sobre a determinação e profissionalismo das mulheres pautou seu trabalho na Polícia Militar e continua norteando suas ações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Na PM, por exemplo, ele foi responsável por criar a cartilha POP (Procedimento Operacional Padrão) para humanizar o atendimento dos militares às vítimas de violência doméstica. Os procedimentos criados pelo Coronel são usados por todos os órgãos da segurança pública do Estado e foram adotados também em outras unidades federativas.

Na Assembleia Legislativa, ele presidiu a Comissão dos Direitos da Mulher e Combate a Violência Doméstica e Familiar da Casa de Leis, destinou emendas parlamentares para projetos voltados exclusivamente às mulheres e homenageou aquelas que se destacaram no exercício de suas atividades.

As últimas homenageadas por Coronel David foram a nutricionista intensivista, Nicole Ramos e a assistente social, Renata Barrios. Elas atuam na linha de frente do combate à covid-19 e receberam o troféu Celina Jallad, concedido pela Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, por serem profissionais que exercem suas atividades com excelência.