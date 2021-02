Coronel David afirma que investir em saneamento básico é assegurar saúde às famílias de MS

Deputado estadual, Coronel David - (Foto: Pedro Ernesto)

Ao afirmar que R$ 3,8 bilhões a serem investidos nos próximos anos no saneamento básico representam mais que uma cifra e sim a garantia de saúde e melhor qualidade de vida à população de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Coronel David (sem partido), demonstrou a abrangência do ato de assinatura do contrato da PPP (Parceria Público-Privada) da Sanesul com a empresa Aegea, na solenidade desta sexta-feira (5), com a visão de futuro do Governo do Estado.

"Quando se busca parceria com recurso privado, aquilo que o governo teria dentro do orçamento para fazer investimentos poderá ser aplicado em outras áreas", afirma o deputado.

Coronel David complementa que, com esses investimentos, grande parte dos municípios vão ter o saneamento básico e o esgotamento sanitário, que é tão primordial para a saúde da população.

A Organização Mundial de Saúde destaca a importância do investimento em saneamento básico. Isso porque de acordo com a OMS, a cada 1 real investido em saneamento, são economizados quatro no sistema de saúde pública. Com a PPP, Mato Grosso do Sul conseguirá cumprir o compromisso com a Organização das Nações Unidas (ONU) e poderá universalizar o saneamento em 10 anos.

Parceria- De acordo com o governo do Estado, o próximo passo será a transição de 90 dias para que os sistemas de esgotamento sanitário sejam transferidos da Sanesul à empresa privada.

O contrato feito na modalidade de concessão administrativa, a Aegea vai gerir o serviço por um prazo de 30 anos, sendo que a universalização da coleta e tratamento do esgoto nos 68 municípios onde a Sanesul atua deve ser feita nos primeiros 10 anos de gestão (até 2031).

Investimento- Do recurso de R$ 3,8 bilhões previsto em contrato, R$ 1 bilhão será revertido para obras de implantação e expansão de sistemas de esgoto. Outros R$ 2,8 bilhões serão empregados na operação e manutenção dos serviços. Com a PPP ativa, a Sanesul poderá direcionar seu foco de atuação exclusivamente para abastecimento de água, buscando as melhores práticas e qualificando os serviços prestados.

Participaram também da solenidade o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, o CEO da Aegea, Radamés Casseb, além de parlamentares e demais autoridades.