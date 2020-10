Contar solicita implantação de Sala Lilás e Casa da Mulher Brasileira em Rio Brilhante

O deputado estadual Capitão Contar solicitou adaptação de uma Sala Lilás na delegacia da Polícia Civil já existente em Rio Brilhante, além de estudos para a implantação da Casa da Mulher Brasileira no município. O parlamentar sempre defendeu pautas de combates a quaisquer crimes que envolvam a mulher, criança e família.

A Sala Lilás tem o foco no atendimento de mulheres, adolescentes e crianças, assim como a implantação de um local que ofereça amparo, abrigo e segurança às vítimas de violência, principalmente a doméstica.

Capitão Contar ressalta na proposição apresentada que, “com os dados de pesquisas sobre este tipo de crime e o mapa de violência em nosso Estado, fica evidente o grande aumento da violência doméstica, durante o período de pandemia, desta forma, há necessidade da instalação de Salas Lilás em diversos municípios”.

A indicação foi apesentada na sessão remota da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e encaminhado ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e à Sejusp/MS (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul).