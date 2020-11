Contar propõe meta ao orçamento de 2021 para ampliar divulgação do turismo de MS

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) contempla investimentos para fomentar o turismo à Lei Orçamentária de 2021. O setor foi um dos mais atingidos pela pandemia de Covid-19, por ter suas atividades paralisadas. Segundo o parlamentar, é preciso dar mais visibilidade ao potencial turístico de Mato Grosso do Sul, por isso, indicou que houvesse a “divulgação dos pontos turísticos do Estado em materiais nacionais e internacionais”.

O deputado esclarece que há pouca efetividade em divulgar o turismo sul-mato-grossense, apenas em veículos de comunicação do próprio Estado e é preciso expandir para outras regiões visando atrair mais turistas para Mato Grosso do Sul.

“O turismo sul-mato-grossense é único no mundo e tem imenso potencial para crescer ainda mais. Precisamos divulgar com eficiência, alcançando novos públicos e potenciais turistas no Brasil e no mundo. Movimentando o turismo, vamos gerar crescimento, emprego e novos negócios em Mato Grosso do Sul”, declarou Capitão Contar.

Decola MS

Ainda no segmento do turismo, Contar indicou a elaboração de material informativo sobre o “Decola MS” e ações para prospecção de empresas aéreas. “Se bem trabalhado, o Decola MS pode contribuir para aumentar o número de linhas aéreas em Mato Grosso do Sul. Isso ajudaria a transformar nosso Estado em rota para novos destinos, o que certamente causaria impacto positivo no turismo”, explica o deputado estadual.



Ao fomentar a cadeia produtiva do turismo, mais segmentos de negócios ganham força como hotelaria, gastronomia e comércios.