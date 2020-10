Contar pede limpeza de praça responsável por proliferação de insetos na Capital

Apesar da seca em Mato Grosso do Sul, já são 69.906 pessoas infectadas com dengue. Além de 42 mortes, desde o início do ano até outubro de 2020, de acordo com o boletim epidemiológico da SES/MS (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul).

A dengue é ocasionada pelo mosquito Aedes Aegypti, também encontrado em locais onde há acúmulo de lixo. Por este motivo, o deputado estadual Capitão Contar pediu a limpeza da praça do Jardim Centenário, em Campo Grande. Principal reclamação dos moradores.

Pela falta de manutenção na limpeza do local, além de mato, diversos insetos estão se proliferando e prejudicando os moradores. As ruas no entorno do terreno público são: Rua Itaituba, Avenida Campestre e Rua Santa Quitéria.

A indicação sobre o pedido de limpeza feita pelo parlamentar Capitão Contar foi lida na sessão plenária da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e deve ser encaminhada para a Prefeitura de Campo Grande e Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano).