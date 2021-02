Contar exige informações de como foram gastos os recursos do Fundersul na Mato Grosso

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) encaminhou ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com cópias para Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul) e Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), o requerimento de informações solicitando documentos referentes ao contrato da execução de obras na Avenida Mato Grosso, (trecho entre Avenida Ceará e Calógeras), na Capital.

“Segundo o contrato, o valor inicial era de R$ 4.554.417,99 e, no final do ano passado, houve a formalização de um termo aditivo para o acréscimo de R$ 1.048.873,92 com recursos obtidos do Fundersul. O aditivo soma cerca de 25%, enquanto estradas estão em péssimas condições de trafegabilidade e outras estão sendo privatizadas”, afirma Contar.

No Portal da Transparência, o parlamentar considerou insuficientes as informações e os documentos referentes ao contrato de recuperação funcional do pavimento urbano. “Solicitamos acesso à justificativa técnica para a formalização do aditivo, projeto executivo alterado, garantias, notas de empenho e o termo de referência”, finaliza o deputado.