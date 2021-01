Considerações traz em janeiro as principais entrevistas de 2020 - ( Foto: Assembleia Legislativa MS )

O Programa Considerações vai trazer no mês de janeiro uma edição especial, a retrospectiva 2020. O programa vai mostrar um resumo das principais entrevistas e reportagens realizadas em um ano atípico marcado por uma série de acontecimentos significativos que influenciaram nas mudanças de hábitos de uma sociedade. Entre os destaques, estão os efeitos de uma pandemia provocada por um vírus com proporções devastadoras sobre a população mundial, o coronavírus da Covid-19.

Com tantas perdas e prejuízos, uns considerados irreversíveis, foi decretado estado de calamidade pública em diversos estados brasileiros e também de situação de emergência, entre eles, Mato Grosso do Sul. Para falar sobre o assunto, especialistas estiveram no programa e puderam explicar os desafios e impactos disso tudo causados nos setores da economia, cultura, educação e saúde aqui no Estado.

As queimadas no Pantanal, um dos biomas mais ricos do planeta, é também destaque nos resumos do programa Considerações. Debateram sobre o assunto, o Secretario de Estado e Justiça e Segurança Publica Antônio Carlos Videira e o Diretor Presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul , André Borges.

O programa mensal é inserido na grade de programação da TV ALMS nos horários fixos: (segunda feira -14h30, quarta- feira 16h, sexta-feira 16h e domingo -11 h) no canal 9 da NET e também disponível no canal do YouTube.