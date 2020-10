Conheça as principais propostas dos candidatos a prefeitura de Campo Grande

Muitos ainda não sabem em quem votar - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A reportagem apurou as propostas dos candidatos e compilou as bandeiras em um só lugar. O primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro. Nos locais em que houver segundo turno, a data é o dia 29 de novembro.

Na enquete realizada pelo site do portal A Crítica na semana passada, a maioria apontou que 48% não sabem em quem votar, já 40% sabem qual o candidato escolher e 12% não tem certeza.

Cris Duarte - (PSOL)

Estruturado em 17 pontos, Cris Duarte apresentou o plano de governo que julga garantir a participação popular no seu governo, ação ampla e transversal às políticas setoriais, promovendo a justiça socioambiental, defendendo grupos oprimidos em razão de sua classe, gênero, raça, idade, sexualidade, religião, deficiência, geração ou cultura.

De acordo com a candidata. “É necessário ter um plano integrado que respeite o meio ambiente, as culturas locais, a soberania alimentar e a matriz socioeconômica de cada região. Precisamos tornar Campo Grande- MS mais saudável e ecológica”.

Presente em grande parte das propostas a transparência e combate à corrupção fazem parte dos projetos, além da valorização do servidor público, desenvolvimento de um Programa Municipal de Orçamento Participativo. Refazer o Zoneamento Ecológico-Econômico da cidade está entre suas pautas bem como revisar os contratos de concessão com água e esgoto.

Dagoberto Nogueira - (PDT)

Com 12 pontos pautados em sua proposta de governo, o atual Deputado Federal Dagoberto Nogueira abrange questões como educação, saúde, cultura, transporte, infraestrutura, minorias, segurança pública, agricultura, mulheres, esporte, meio ambiente e turismo.

De acordo com o candidato. “Conceber projetos de infraestrutura de uma capital é um desafio e exige, além de tudo ter a ousadia de desenvolver projetos em duas grandes perspectivas: uma série de solucionar certos gargalos que depende de vontade política, a outra é desenvolver projeto futurísticos”.

O plano aponta para a valorização e a qualificação do professor, parceria com universidades pública para avaliação seriada para ingresso na universidade, além da inclusão da capoeira como disciplina. Atendimento médico familiar com equipe multiprofissional para atendimento em casa e valorização dos profissionais de saúde.

Delegada Sidnéia Tobias (Podemos)

Abrangendo 12 pontos chave, em sua proposta de governo a Delegada Sidnéia Tobias trás propostas voltadas a prevenção, respeito, eficácia e garantia do bem-estar físico, mental e social, além de estrutura, equipe e equipamento a guarda civil municipal.

De acordo com a candidata. “Juntos realizamos muito mais - Políticas públicas adequadas surgem diretamente de cada setor e segmentação da sociedade que de longe é uma só, mas cada qual com sua demanda e prioridade”.

Dentre suas propostas estão presentes o aumento no número de médicos e garantir sua presença nos postos de saúde, adequação às estruturas físicas, de equipamento e de pessoal existente, ampliar as campanhas de cobertura vacinal, além de erradicar a dengue e ter plano emergencial de doenças virais. Em sua pauta denominada “Mulheres” as propostas são, ter a educação como conceito de transformação de comportamentos violentos, preconceituosos e discriminatórios, garantir às mulheres o pleno exercício da cidadania e governar para uma população formada majoritariamente por mulheres.

Esacheu Nascimento (PP)

Com 21 pautas presentes em seu plano de governo Esacheu Nascimento apresenta propostas para a transformação do município, em uma nova etapa de integração entre campo e cidade

De acordo com o candidato. “De fato, a nossa vantagem e/ou desvantagem, é ter vivido depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, que já pensaram tudo que os seres humanos tinham direito de pensar no campo da política e da cultura geral”.

Dentre as propostas de seu plano estão presentes, o aprimoramento da Controladoria Geral do Município, ampliação do Sistema de Controle Interno e a criação o Programa de Transparência na Administração Municipal com objetivo de garantir maior participação popular. Para a cadeia do agronegócio, o desenvolvimento de plano de estradas vicinais de acesso e escoamento da produção, desenvolvimento de polos de produção agrícola alternativa para diversificação da matriz de produção e incentivo à utilização do estudo de zoneamento de aptidão agrícola.

Guto Scarpanti - (Novo)

Em apoio a 11 pontos principais de campanha, Guto Scarpanti trás propostas focadas em Montar a equipe de Secretariado com perfil técnico, sem indicações políticas e, preferencialmente, com profissionais de carreira (concursados) das próprias Secretarias, reduzindo o tamanho da máquina pública onde for possível.

De acordo com o Candidato. “A maior contribuição que o gestor público pode dar para a sociedade é oferecer as ferramentas necessárias para que o indivíduo tenha igualdade de oportunidades, liberdade para empreender e gerar riqueza”.

Por meio de seu plano de governo o candidato quer promover para a máquina pública o enxugamento da quantidade de Secretarias e Órgãos da Administração Indireta através de sua junção, promover o fim de regalias por meio de cortes em verbas indenizatórias exorbitantes, restrição para carros de representação, festas, homenagens, banquetes. Implementar uma cultura de estímulo, reconhecimento e valorização do indivíduo como gerador de riqueza e extinguir processos regulatórios que não agregam valor ao empreendedor.

João Henrique - (PL)

Pautado também em 11 principais âncoras, João Henrique julga que em seu plano de governo teve por base a escuta ativa realizada presencialmente e por todos os meios de comunicação existentes pretendendo alargar os horizontes da inserção do Município no cenário econômico.

De acordo com o candidato. “Além de tudo, nossa visão é atual e levou em consideração a realidade econômica e social sob a nova ótica da sociedade mundial pós-pandemia”.

Em seu plano de governo traz propostas como, implantação de políticas públicas voltadas à prevenção de doenças, prevenção de acidentes de trânsito, redução da violência, alimentação saudável, campanhas preventivas para a erradicação da dengue, zika e Chikungunya. Além de Investimentos na estruturação e na manutenção das Escolas urbanas e rurais, priorizando e valorizando o patrimônio público existente.

Marcelo Bluma (PV)

Dividido em três grandes grupos que trazem propostas desde a máquina pública até ecologia, o plano de governo de Marcelo Bluma, abrangem as dificuldades de atendimento nos postos de saúde, os problemas de drenagem com os respectivos alagamentos, a falta de segurança, e os congestionamentos no trânsito.

De acordo com o candidato. “Na política também existem deficiências a serem superadas. É fundamental que se trabalhe pela renovação na política e pela alternância no poder, uma vez que em Campo Grande o poder político está nas mãos de um mesmo grupo há décadas”

Estão presentes em sua proposta, ampliar as possibilidades para o cidadão acompanhar as ações desenvolvidas no dia a dia, pelos componentes da administração municipal, aprimorar a experiência existente com os conselhos municipais, construir uma cultura de participação voltada para renovação e alternância no poder. Ampliar as políticas públicas municipais de apoio à igualdade racial em âmbito municipal e Promover o fortalecimento das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos e Defesas dos Povos indígenas – CMDDI-CG.

Marcelo Miglioli - (Solidariedade)

Com as propostas divididos em 5 categorias, Marcelo Miglioli, tem em seu plano de governo prioridades como Desenvolvimento econômico, educação, governança e da gestão, saúde, social e meio urbano.

De acordo com o candidato. “Não me apego aos cargos e encargos passageiros, por isso digo logo a palavra coordenar em lugar de governar, liderar, mandar, chefiar. O encargo de ser prefeito de uma grande cidade não se coaduna com o personalismo da autoridade”.

Consta em seu plano de governo a priorização na qualidade da educação básica e na preparação para o mercado de trabalho, eficiência da ação do setor público com valorização da ciência e tecnologia e redução do papel do estado na economia, aprimoramento da governança e da gestão pública federal, com eficiência administrativa, valorização da liberdade individual e da cidadania com foco na família.

Marcio Fernandes - (PMDB)

Com 15 metas instituídas, o plano de governo de Marcio Fernandes, traz como destaque a retomada da economia diante a pandemia, sob premissa de um Plano de Trabalho, com a tecnologia e a inovação em gestão como vetores de soluções para diversos problemas identificados na Saúde, Educação, e Mobilidade Urbana.

De acordo com o candidato. “Voltar a crescer é o compromisso que baliza nosso Plano de Governo, por meio de um Plano de Trabalho baseado em avançados modelos de gestão e um profundo estudo acerca das necessidades e anseios do campo-grandense”.

Suas propostas abrangem a elaboração da nova Lei do PRODES, para atualização de regras e benefícios do Programa, capazes de retomar a atração de empresas, Criação do Comitê Gestor de Inovação - Órgão Colegiado da Administração Direta, composto pelos Secretários Municipais, com a obrigação de coordenar os processos de Inovação. Além da reabertura do Hospital da Mulher nas Moreninhas e construção de 2 UPAs - Aero Rancho e Nova Lima.

Marquinhos Trad - (PSD)

Ancorado em 55 metas em seu plano de governo, o candidato a reeleição Marquinhos Trad julga que o seu plano de governo resulta do olhar atento aos anseios dos campo-grandenses, captados em pesquisas de opinião e diálogo com partidos aliados.

De acordo com o candidato. “Campo Grande é a nossa terra, lugar que vivemos. Cuidar dela é dever de todos nós. Vamos avançar e fazer mais”.

Dentre suas propostas estão, implementar medidas de desenvolvimento social e recuperação econômica nas diferentes áreas afetadas pela pandemia de Covid-19, estruturar o serviço de inteligência em segurança, favorecendo a identificação dos principais fatores de violência e criminalidade, aumentar a segurança em pontos e terminais de ônibus, prevenir o envolvimento com drogas e afins, e promover a cultura de paz nas escolas, ampliar ações de segurança em âmbito escolar e ampliar pontos de videomonitoramento.

Paulo Matos - (PSC)

Com 14 pontos expressados em seu planejamento de campanha, Paulo Matos faz uma recapitulação e diagnóstico de gestões anteriores, ancorando assim seu plano de governo para Campo Grande.

De acordo com o candidato. “Temos visto, ao longo das gestões anteriores, gestores com visões focadas apenas nas necessidades imediatas da cidade. Sim, propor melhorias passa por resolver urgências, mas não se pode perder de vista as exigências do futuro. Cidades crescem, populações aumentam, e, com elas, os problemas que exigem soluções bem estruturadas”.

Em seu plano de governo articula as seguintes propostas, valorização do funcionário de carreira oferecendo, educação Permanente para que possa trabalhar satisfeito e através da meritocracia ocupar os espaços de crescimento no setor público, redução dos cargos comissionados e eficiência na redução do custeio da máquina. Além de propor evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos municipais, implantação dos corredores do transporte público urbano.

Pedro Kemp - (PT)

Com 15 pontos para sua proposta de campanha, Pedro Kemp traz um diagnóstico do que Campo Grande vive atualmente, colocando em pauta economia, meio ambiente, assistência social, educação, saúde, saneamento básico, transporte coletivo, mobilidade urbana e infraestrutura.

De acordo com o candidato. “É significativa na cidade a presença de indígenas provenientes de diferentes etnias sul-mato-grossenses. A renda média mensal da população é de 3,4 salários mínimos e o IDH de 0,784”.

O plano de governo afirma que Campo Grande precisa conhecer um novo modelo de administração, que tenha uma marca forte na ampliação da participação da sociedade, particularmente dos setores populares, contribuindo para aperfeiçoar as políticas públicas e implementar um programa de governo que seja capaz de induzir o desenvolvimento socioeconômico, promovendo a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, explorando as vocações econômicas locais.

Promotor Harfouche - (Avante)

Segundo seu plano de governo com 8 principais pontos, o Promotor Harfouche trás que a estrutura democrática limita a participação da população na tomada de decisões do município, deixando à mercê da boa vontade dos governantes a opção de possibilitar ou não a participação nas decisões municipais por todas as partes interessadas.

De acordo com o candidato. “Atualmente, é perceptível queque Campo Grande não foi contemplada com um representante que a merecesse verdadeiramente”.

Em seu plano estão presentes as propostas como programa de Integridade e Compliance, adoção da Lei de Liberdade Econômica, parcerias para capacitação da mão de obra, desenvolvimento do comércio na periferia e promoção da Agricultura Familiar.

Thiago de Carvalho Assad - (PCO)

No seu plano de governo o candidato diz que as eleições são uma tribuna de propaganda das reivindicações fundamentais da população explorada, principalmente o socialismo e o governo operário.

De acordo com o candidato. “No PCO nós não temos qualquer ilusão quanto a natureza fraudulenta do processo político. Por isso não temos também qualquer expectativa de conquistar cargos da administração pública, nem aqui em Campo Grande e nem em qualquer outro lugar”.

Em seu plano de governo o destaque é para bandeiras como, Fora Bolsonaro, aliança operária e estudantil para impulsionar a luta contra o fascismo, lutar por uma assembléia nacional constituinte, livre, democrática e soberana e não ao Ensino a Distância (EAD) em todos os níveis, pelo cancelamento do ano letivo. Volta as aulas só com o fim da pandemia e vacina, fechamento das escolas que estão funcionando.

PSL - Após uma série de brigas públicas envolvendo o então candidato Vinicius Siqueira e o deputado federal Loester Trutis, existe uma indefinição de quem vai disputar a prefeitura de Campo Grande.