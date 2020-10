Conheça as características dos veículos dos candidatos a prefeitura de Campo Grande

Alguns dos veículos dos candidatos - (Foto: Reprodução)

Dos 15 candidatos a prefeitura de Campo Grande, 10 entregaram as declarações de seus veículos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que divulgou para a população quem queira consultar detalhadamente a prestação de conta de seus candidatos. Confira agora os veículos dos candidatos e as caracteristícas de cada modelo.

Dagoberto Nogueira (PDT)

Toyota Hilux no valor de R$ 105.337,60

O automóvel é feito para quem busca agilidade e resistência, além de ser conhecida por estar presente na maioria das fazendas. Caminhonetes 4x4 como essa são bem populares no Estado devido a produção agropecuária.

Esacheu Nascimento (PP)

I30 no valor de R$ 54.800,40

O I30 é para quem se considera mais "urbano", pois é um modelo mais compacto na categoria, sem deixar para trás curvas de um carro moderno, um clássico para ir e vir do trabalho.

Guto Scarpanti (NOVO)

Ford Fiesta no valor de R$ 32.500,00

Totalmente popular e econômico. O clássico da Ford é popular em Campo Grande, e feito para os que gostam de economizar, já que o carro é 1.6.

Marcelo Bluma (Partido Verde)

Jeep Compass Longitude no valor de R$ 100.000,00

O Jeep é feito para quem tem um gosto mais requintado e ao mesmo tempo valoriza a tecnologia. O carro tem uma aparente versatilidade para o asfalto e terra vermelha, porém desenhado para o asfalto. O lado bom é que é flex.

Marcelo Milglioli (Solidariedade)

Mercedes Bens C-200 Turbo Avant no valor de R$ 136.000,00

O carro desfruta de luxos também para o asfalto, já que é a quarta opção em ordem crescente de preço na gama do Classe C no Brasil. De acordo com as “Reviews” ao contrário das anteriores, o Mercedes C200 tem motor 2.0 Turbo, mas preserva o mesmo ar sem indicar uma performance muito melhor.

Marcio Fernandes (MDB)

Jipe Land Rover Discovery no valor de R$ 370.180,18

De acordo com as manchetes de revistas automotivas, “o Land Rover é feito para quem procura algo raiz, mas com boa dose de Nutella”. Porém devido sua dose nutella de tecnologia, o Jipe transita bem entre os terrenos.

Marquinhos Trad pelo (PSD)

Tiguan Allspace no valor de R$ 158.512,00

Já com alguns quilômetros rodados o Volkswagen do candidato a reeleição, o veículo é para quem gosta de espaço e aventuras. Com a tecnologia “Easy Open”, o Tiguan Allspace oferece facilidade em abrir e fechar o porta-malas e também conta com painel de instrumentos digital e ajustável com a informação que procura.

Paulo Matos (PSC)

BMW 540i no valor de R$ 395.000,00

Quem é vidrado em tecnologia, o carro apresenta uma altíssima tecnologia segundo a concessionária. “O novo BMW Série 5 tem design e tecnologias que até hoje estavam disponíveis só no seu irmão maior”. Adequado a quem busca um sedã de categoria superior, mas não quer parecer uma celebridade, chefe de Estado ou astro do rock.

Pedro Kemp (PT)

ix35 no valor de R$ 105.000,00

Mediano. O Hyundai que estava no mercado brasileiro como um intermediário entre o antigo Tucson Flex e o Novo Tucson Turbo, de acordo com as críticas, o crossover recebeu facelift há pouco tempo e agregou alguns itens ao conteúdo de série, mas no geral, tem um nível apenas mediano.

Promotor Harfouche (Avante)

BMW x3 xdrive 201 wx31 no valor de R$ 175.675,76

O carro é feito para quem se considera mais despojado. Por exemplo, veículo tem volante esportivo revestido de couro, bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos, grade frontal cromada em alumínio, moldura da área envidraçada em alumínio satinado. O design arrojado é igual ao das demais versões, assim como as dimensões. A ampla força em baixa ajuda a dar um bom desempenho e a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 8,3 segundos. A velocidade máxima é de 215 km/h.

Os candidatos Cristiane Duarte (PSOL), Delegada Sidneia Tobias (PODE), João Henrique Catan (PL), e Trutis (PSL), não declararam seus veículos na página de Divulgação de Contas do Tribunal Superior Eleitoral.