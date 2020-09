Congresso prorroga por 60 dias vigência de MPs que abrem crédito extraordinário

Congresso Nacional - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias o prazo de vigência de duas medidas provisórias. A primeira delas, a MP 989, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 348,347 milhões em favor dos ministérios da Educação, Saúde e da Cidadania. A outra medida prorrogada foi a MP 990, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 3 bilhões para transferências a Estados, Distrito Federal e municípios. Os atos da presidência do Congresso que estendem a vigência das MPs estão publicados na edição desta sexta-feira, 4, do Diário Oficial da União (DOU).