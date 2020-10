Congresso diz que o governo está perdido sobre como financiar o Renda Cidadã

Líderes e congressistas questionam como governo vai financiar Renda Cidadã - (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

Líderes partidários no Congresso Nacional avaliaram hoje (30) que o governo federal está perdido em suas decisões. A manifestação ocorre no momento em que suscitam dúvidas a respeito da origem da verba que será destinada ao novo programa social, Renda Cidadã, medida governamental que substitui o Bolsa Família, e que foi apresentado nesta semana pela equipe econômica.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou que para viabilizar o programa social, não será utilizada sobra de recursos da limitação no pagamento de dívidas que a União possui, os precatórios.

Inicialmente, a explicação que justificava de onde sairia o dinheiro defendia o uso de recursos novos do Fundeb (fundo para educação básica). Tal situação esquentou o clima em Brasília e, agora, a pasta da Economia apresentou outra fonte.

Segundo o deputado Zé Silva (MG), líder do Solidariedade na Câmara, a equipe técnica deve ter feito uma análise técnica e concluído pela inviabilidade legal da medida. Já o líder do PV na Câmara, deputado Enrico Misasi (SP), comentou que está preocupado com “a falta de clareza e de unidade do governo”.