Congresso cancela análise de vetos de Bolsonaro

O Congresso Nacional cancelou a sessão de análise de vetos do presidente Jair Bolsonaro marcada para esta quarta-feira, 30. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), adia há dois meses essa votação, favorecendo a articulação do Palácio do Planalto.

O cancelamento prorroga a análise dos vetos às propostas de desoneração da folha salarial para 2021 e do novo marco legal do saneamento básico, entre outros itens polêmicos. Os vetos ao pacote anticrime, por exemplo, estão emperrados na pauta desde o início do ano.

Deputados e senadores articulam novas derrotas ao governo para recuperar essas propostas. Diante do cenário, o governo agiu para esvaziar a sessão. Alcolumbre havia prometido a líderes partidários que a votação iria ocorrer com ou sem acordo.

Em busca de reeleição para o comando do Senado em 2021, Alcolumbre manteve a sessão para não desagradar bancadas e, ao mesmo tempo, articulou junto com o governo o cancelamento.

Em nota, o presidente do Congresso alegou falta de acordo e de quórum para derrubar a sessão. O plenário da Câmara, onde a reunião aconteceria na manhã desta quarta-feira, 30, nem chegou a ser aberto.