Confira entrevistas marcantes do Programa Personalidades

Programa pode ser conferido no canal 9 da Net ou no Youtube da ALEMS - (Foto: Divulgação TV ALEMS)

A edição de janeiro do Programa Personalidades traz ao telespectador da TV Assembleia uma retrospectiva das principais entrevistas realizadas em 2020.

Entre os entrevistados estão o Senador da República por Mato Grosso do Sul, Nelson Trad, o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, o ator e diretor Davi Cardoso, procuradora de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O programa Personalidades é apresentado por Ben-Hur Ferreira. Ele é exibido pela TV Assembleia, no canal 9 da Claro Net TV, e também está disponível pelo canal da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), no Youtube.