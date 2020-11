Com quase 90% da preferência, Hélio Peluffo continua na prefeitura de Ponta Porã

Hélio Peluffo (PSDB) - Foto: Divulgação

O candidato à reeleição para Prefeitura de Ponta Porã, Hélio Peluffo Filho (PSDB) vai permanecer por mais quatro anos à frente da administração do município que faz fronteira com o Paraguai.

Até as 18h15 e com 31,73% das seções apuradas, Peluffo aparecia com 12.628 (89,64%) da preferência dos votos, contra 1.029 (7,30%) da candidata Professora Vitória (PT) e 430 (3,05%) do candidato Ronaldo Franco (Patriotas), que teve a candidatura anulada sob judice.

Uma das pautas que Peluffo defendia era a segurança na região, e declarou que com apoio da bancada do Estado, Governo Federal deve tomar para si as políticas públicas da área, com investimentos maciços que a área demanda.