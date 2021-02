Com o prefeito de Anaurilândia, Jamilson discute sobre investimentos ao município

Atento às demandas de todos os municípios do interior de Mato Grosso do Sul, o deputado Jamilson (sem partido) recebeu, na última segunda-feira (22), o prefeito de Anaurilândia, Edinho Takazono. O parlamentar ouviu todas as demandas do chefe do Executivo e prometeu atenção especial à população do município.

“Sem distinção de partido ou apoio político, nosso gabinete é aberto a todos os prefeitos e vereadores do interior do Estado”, ressaltou Jamilson.

“Dessa forma, unimos força em um bem comum, que é atender as necessidades dos anaurilandenses. Vamos estudar meios para incluir Anaurilândia no envio de emendas parlamentares”, acrescentou.

O prefeito Edinho falou sobre investimentos na educação, segurança, nas estradas, esporte e cultura. O chefe do Executivo veio ao gabinete de deputado com o intuito de que possam atender a todas as áreas do município.