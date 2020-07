Com hidroxicloroquina na mão, Bolsonaro anuncia teste negativo para Covid-19

Nas aparições via redes sociais e na frente do Alvorada, o presidente exaltou a cloroquina - (Foto: Evaristo Sá/ AFP)

Com uma caixa de hidroxicloroquina na mão, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nas redes sociais que deu negativo seu teste para covid-19. Bolsonaro não informou quando o novo exame foi feito. Na terça-feira, foi divulgado um teste positivo.

O presidente anunciou em 7 de julho que estava com covid-19. Desde então, Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, de onde despacha por videoconferência com ministros e autoridades. Nas aparições via redes sociais e na frente do Alvorada, o presidente exaltou a cloroquina, medicamento sem comprovação científica para o tratamento da doença.

Na quinta-feira, 23, foi divulgado um estudo brasileiro coordenado pelos principais hospitais privados do País que aponta que a hidroxicloroquina, associada ou não ao antibiótico azitromicina, não tem eficácia no tratamento de pacientes internados com quadros leves e moderados de covid.

Ainda sem o teste negativo, o presidente passeou de moto na área externa do Palácio da Alvorada na quinta-feira e, sem usar máscara, o parou para conversar com trabalhadores que faziam a limpeza do local. O comportamento foi criticado por especialistas ouvidos pelo Estadão.