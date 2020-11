Com Estado, Glória de Dourados garante recapeamento de vias e ponte de concreto

Entrega de obras - (Foto: Governo de MS)

Com quase 10 mil habitantes, segundo estimado pelo IBGE, o município de Glória de Dourados teve investimentos estaduais que superam os R$ 33 milhões entre os anos de 2015 e 2020 - período de gestão do governador Reinaldo Azambuja. A cidade recebeu importantes obras nas áreas de infraestrutura e habitação, que melhoram a qualidade de vida das pessoas.

Recapeamento e drenagem em diversas vias da cidade deram vida nova à Glória. Com recursos estaduais, foram revitalizadas as ruas Joaquim Fernandes da Silva, Bento Machado Lobo, Cuiabá, Hiroshima, Melvin Jones, Caçapava, Sete de Setembro, Natanael Teles de Andrade, Origenes França Simões, Bahia e Paraná.

Na área rural, a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Pirajuí potencializou a logística da região e deu mais competitividades aos produtores rurais, do pequeno ao grande.

Em Glória de Dourados, a união entre os governos federal e estadual fez a alegria de dezenas de famílias que sonham em ter a tranquilidade de viver em sua própria casa. Desde a primeira gestão de Reinaldo Azambuja, a Agência de Habitação Popular (Agehab) faz a gestão de projetos de construção de 158 moradias na área urbana e rural.

Além dos empreendimentos entregues, o Governo do Estado executa importante obra de infraestrutura na cidade. Com R$ 1,3 milhão, está em andamento a pavimentação e drenagem de águas pluviais no bairro Nova Glória, que promete que promete dar fim na poeira e no barro. O empreendimento foi pedido em 2019 pelas autoridades municipais durante o programa Governo Presente, que fez um raio-x com das principais demandas dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.