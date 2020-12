Com emenda de R$ 40 mil de Evander, sala digital é realidade em escola municipal de Coxim

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) - (Foto: Divulgação)

A Escola Municipal Marechal Rondon, localizada na cidade Coxim, recebeu hoje, 17, equipamentos de informática e móveis para implantação da sua Sala Digital. Os recursos, no valor de R$ 40 mil, foram adquiridos via emenda parlamentar do deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas). Devido às restrições por conta da pandemia, o vereador Ódes, vice-presidente da Câmara Municipal, representou Evander durante a entrega.

Com o dinheiro da emenda parlamentar, a escola comprou uma lousa digital, 15 notebooks, duas impressoras e 25 cadeiras estofadas. Agora, a instituição de ensino passa a contar com um local apropriado para a realização das atividades junto aos alunos.

A diretora da escola, professora Francisca Conceição da Silva, agradeceu ao deputado e ao vereador (que intermediou a solicitação) por darem condições para a escola proporcionar um ambiente de qualidade para as atividades digitais. “Estou aqui para fazer um agradecimento muito especial ao deputado Evander e ao vereador Ódes que doaram esses equipamentos para a escola, a fim de que pudéssemos realizar o grande sonho de montar essa sala digital. Estamos muito felizes por agora possuirmos um espaço de excelência para os nossos alunos”, declarou a diretora Francisca, acompanhada da vice-diretora professora Arleide Zerbato Cripa.

O vereador Ódes também destacou o apoio do parlamentar ao destinar emenda para Coxim. “É com imensa felicidade e gratidão que gostaria de agradecer ao deputado Evander Vendramini pela parceria, compromisso e empenho em contribuir com a nossa cidade. Desejo que os alunos tenham um grande aproveitamento com a sala digital para seu ensino e aprendizagem, num esperado e breve retorno às aulas presenciais. O sonho agora é realidade!”, ressaltou.

Para Evander, poder contribuir para o desenvolvimento do ensino dos jovens sul-mato-grossenses é, além de um dever do parlamentar, uma grande satisfação pessoal. “A educação é um dos alicerces de uma sociedade, por isso, devemos sempre contribuir para seu aprimoramento. E hoje em dia, a comunicação digital é fundamental para que nossas crianças e jovens tenham um melhor aproveitamento na escola e, dessa forma, melhores oportunidades na vida. Estou muito feliz por ter proporcionado essa nova realidade à população coxinense”, avaliou o deputado pantaneiro.