Bela Vista tem principais investimentos pautados na infraestrutura

Ponte sobre córrego Vacadiga - (Foto: Saul Schramm)

Parceria do Governo do Estado com os municípios de Mato Grosso do Sul tem rendido bons frutos para a população de Bela Vista. A forma de administrar da atual gestão que leva em conta as principais demandas dos municípios, destinou mais de R$ 77,5 milhões só de infraestrutura para a “princesa do Apa”.

Alguns pontos da cidade receberam implantação e pavimentação asfáltica, como o contorno rodoviário da cidade, numa extensão de 6,5 quilômetros e o trecho de 2,0 quilômetros da MS 472 da estrada da Caieiras.

As pontes sobre o Rio Caracol, Rio Piripucu, Córrego Apa, Córrego Apamim, da estrada vicinal do Damacuê, e córrego Vacadiga, foram construídas nos últimos 5 anos, facilitando o acesso às áreas rurais da cidade. Também fazem parte dos investimentos, o projeto de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, que contou com recursos estaduais.

Está em execução a implantação e pavimentação asfáltica de 22,34 quilômetros da Rodovia MS-472 que compreende o trecho da BR-267 (Bonfim) na altura da Barra do Rio Caracol até o Rio Piripucu.

O trabalho em parceria com a atual gestão estadual também foi fundamental para garantir que 127 famílias realizassem o sonho da casa própria. Outras 12 moradias estão com obras em andamento e entrega prevista para junho/2021. Essa atuação 116 moradores colocassem em dia a documentação de suas propriedades com a regularização fundiária.

Setores como saúde, segurança, e educação também receberam investimentos que estão proporcionando uma melhora da qualidade de vida dos moradores. Na educação a garantia do essencial para manter a qualidade do ensino para os quase 3 mil alunos matriculados nas quatro escolas estaduais do município.

Com o MS Mais Seguro, Bela Vista recebeu oito novas viaturas. Patrulhas mecanizadas auxiliam na produção dos pequenos produtores do município. Grande parte desses investimentos integra o programa Governo Presente, maior programa de investimentos da história do Estado.

O Governo do Estado também viabilizou R$ 17,4 milhões em recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e outros R$ 2 milhões do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal do Estado (Fadefe) para estimular a geração de empregos no município.