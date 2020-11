Com apenas um candidato na disputa, Japorã tem prefeito reeleito

Paulo César Franjotti, 50 - (Foto: Divulgação)

Paulo César Franjotti, 50, vai administrar por mais quatro anos o município de Japorã. Ele precisava apenas do voto dele mesmo para ser eleito.

O atual prefeito assumiu a cidade em dezembro de 2019, quando foi realizada eleição suplementar.

A eleição fora de época foi realizada após cassação dos mandatos do ex-prefeito Wanderley Bispo de Oliveira (PTB) e seu vice, Gilvan Antônio Perin (PSDB), por desvio de verba pública.

Até as 19h00 o site do TSE apontava Franjotti com 100% dos votos.