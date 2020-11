Com 63% dos votos Ângelo Guerreiro permanece na frente em Três Lagoas

O candidato à reeleição para Prefeitura de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) - Foto: Divulgação

O candidato à reeleição para Prefeitura de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) permanece à frente na apuração dos votos.

Até as 19h e com 16,35% das seções apuradas, Guerreiro aparecia com 5.295 (63,85%) da preferência dos votos, contra 1.799 (21,60%) do candidato Fabrício Venturoli (Republicanos), 475 (5,73%) do candidato Renee Venâncio (PL), 259 (3,12%) do Tenente Cel. Ênio (PSL), 204 (2,46%) da candidata Kaelly (PSOL), 203 (2,45%) do candidato Sebastião Neto (Solidariedade) e 58 (0,70%) votos do candidato Divino Lajes (Avante).