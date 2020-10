Casa de Leis apoia evento sobre contexto e perspectivas da pandemia em MS

Com apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a Defensoria Pública Estadual promoveu a videoconferência intitulada “Contexto atual e perspectivas da pandemia no MS”. O evento realizado na tarde desta quarta-feira (14) foi transmitido ao vivo por meio das plataformas de comunicação da Casa de Leis, entre elas TV ALEMS e Facebook.

“Temos a alegria e a responsabilidade de estarmos transmitindo ao vivo pela página do Facebook da Assembleia Legislativa e pela TV Assembleia. Fica o nosso agradecimento à Assembleia, na pessoa do seu presidente, deputado Paulo Corrêa, por estar colaborando com a transmissão desse evento, o que nos enche de orgulho. Agradecer também à Assembleia pela disponibilização do intérprete de libras”, destacou o Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública, Igor César de Manzano Linjardi.

Assinatura de termo de cooperação entre ALEMS e Defensoria PúblicaFoto: Luiz Carlos Júnior/Arquivo ALEMS

A transmissão e a disponibilização do conteúdo fazem parte de uma parceria firmada entre a Assembleia Legislativa e a Defensoria Pública. O termo de cooperação foi assinado por representantes das duas instituições em novembro de 2019.

Além da inserção dos produtos da Defensoria Pública na grade de programação da TV Assembleia, há o apoio com transmissões ao vivo. Em setembro, os canais de comunicação da ALEMS transmitiram a audiência pública sobre a volta às aulas presenciais nas escolas públicas.

Contexto e perspectivas da pandemia

Durante o debate desta quarta-feira, o médico infectologista Julio Croda falou sobre o panorama da Covid-19 no mundo. “O Brasil já foi o epicentro da doença. Até o momento, a América Latina representa 43% de todos os óbitos do mundo. Agora vivemos uma segunda onda da pandemia na Europa”, explicou.

Professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Croda destacou que o Brasil está em tendência de queda da doença. “Mato Grosso do Sul também entrou em tendência de queda. A estimativa é que em dezembro teremos um cenário melhor no Estado”, disse. Sobre as vacinas, o especialista explicou que haverá testagem de vacina em MS.

Debate sobre a Covid-19 foi feito por videoconferência

Croda aproveitou o evento para reforçar as recomendações de uso de máscara, além de evitar ambientes fechados e aglomerações.

A secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, detalhou o trabalho da pasta. “Uma coisa muito importante, que é o nosso aprendizado, e que a gente aprendeu durante todos esses meses, foi a gestão e a tomada de decisão baseadas em evidências científicas”, afirmou.

A videoconferência pode ser acessada na íntegra neste link.