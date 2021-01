Caravina diz que encerra mandato com sentimento do dever cumprido

Ex-prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina cumpre seu segundo mandato consecutivo - (Foto: Divulgação)

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, avalia que encerrará seu mandato à frente da presidência da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) com o sentimento do dever cumprido.

Ex-prefeito de Bataguassu, Caravina cumpre seu segundo mandato consecutivo e entregará o cargo na próxima sexta-feira (29), após eleição da nova diretoria.

“Estou virando uma página e fazendo com alegria, pois procurei sempre agir com transparência e simplicidade o papel a que meus nobres amigos e amigas, prefeitos e prefeitas, me confiaram ao longo dessa jornada vitoriosa para o municipalismo, nossa bandeira de luta”, agradece o dirigente.

Segundo ele, representar as vontades coletivas e decidir sempre pela via do interesse público foram os mandamentos fundamentais durante a gestão em que esteve à frente da Assomasul.

“Unidas, as 79 prefeituras de Mato Grosso do Sul tiveram da Assomasul o alicerce firme para suportar o mau tempo das crises e descortinar um horizonte de novas conquistas”, acrescenta o dirigente que também foi premiado por “gestão de excelência” como prefeito de Bataguassu, onde exerceu dois mandatos consecutivos.

“Vencemos etapas e tenho certeza de que a bandeira do municipalismo foi defendida com afinco e dedicação em prol de todas as cidades de nosso Estado”, acrescenta o dirigente.

O líder municipalista, que é um dos expoentes do Conselho Político da CNM (Confederação Nacional de Municípios), faz questão de agradecer em especial ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que, segundo ele, “municipalista convicto, não mediu esforços para ajudar nessa importante missão”.

Ele também cumprimenta os deputados estaduais e os representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e no Senado pelo apoio na votação de várias matérias de interesse dos municípios.

“Concluo aqui um ciclo de quatro anos de mandato, e oito como prefeito da minha querida Bataguassu. Guardarei para sempre a lição de que administrar com responsabilidade e transparência, mais do que uma obrigação, fortalece a alma do gestor público comprometido com o que é justo. Afinal, esse sempre foi o meu objetivo na vida pública: atuar com respeito para melhor servir no limite das minhas possibilidades, me dedicando com devoção sincera e respeito verdadeiro”, enfatiza.

Caravina diz ser muito grato pela honra que teve de representar os associados ao longo dos quatro anos de mandato.

“Ofereci o meu melhor à frente de minhas atribuições. A meus colegas de diretoria com os quais tive a honra de atuar, e à área técnica da entidade, composta por funcionários capacitados, o sentimento é de gratidão. Aos novos gestores e a futura diretoria, a ser representada pelo prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, desejo que tenha muita força e determinação para governar e trabalhar na construção de uma cidade cada vez melhor”, conclui.

Além de garantir uma série de avanços e conquistas e recursos extras dos governos estadual e federal às prefeituras, a diretoria teve as contas aprovadas pelo Conselho Fiscal e por unanimidade dos prefeitos que participaram da última assembleia-geral da Assomasul, no dia 2 de dezembro. Também foi entregue uma ampla reforma do prédio próprio da entidade.