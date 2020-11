Capitão Contar solicita envio de documentos referente as cestas básicas em Figueirão

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) - (Foto: Assessoria de Imprensa)

O deputado estadual Capitão Contar (PSL) requereu acesso aos documentos referentes ao processo licitatório 554/2020 sobre a compra de alimentos pela Prefeitura de Figueirão. O parlamentar solicitou cópias das notas de empenho, notas fiscais e dos comprovantes de entrega, onde fica possível esclarecer sobre a aquisição e distribuição de cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Precisamos zelar pelo princípio da transparência, para que os cidadãos tenham acesso às informações referente à administração dos recursos públicos, de forma acessível e clara”, diz Contar.

Além do acesso aos documentos referentes à licitação, o parlamentar solicita a adequação do Portal da Transparência, que deve seguir os critérios necessários para que os cidadãos possam fiscalizar os atos realizados pela gestão pública.

“É imprescindível que seja dada transparência aos gastos públicos, deixando claro o que está sendo investido, com todos os dados do processo licitatório e da contratação, de modo a facilitar a fiscalização e o acompanhamento de todos os atos públicos pela população”, frisa o deputado.

E conclui, “não cobramos qualquer disponibilização de dados, e sim, uma disponibilização de informação transparente, para que haja o controle, a participação popular, precisamos que as informações permaneçam de forma on-line para que seja possível rastrear as atualizações ocorridas no tempo possibilitando posteriormente uma fiscalização”.