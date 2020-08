Capitão Contar é aconselhado por Ministério Público Federal a não se desfiliar do PSL

O MPF (Ministério Público Federal), por meio da Procuradoria Regional Eleitoral, alega que não há motivos para o deputado estadual Capitão Contar perder o mandato. O parecer, também, aconselha que o parlamentar não se desfilie da sigla PSL.

A peça processual trata-se de uma opinião do MP em relação a ação movida por Contar ao TRE/MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) para a desfiliação do partido. O processo está andamento e aguarda uma decisão do Tribunal.

Processo - Contar chegou a ser apontado como pré-candidato a prefeito do PSL ainda no passado, por conta da postura como deputado e do histórico de votos nas eleições de 2018, sendo 78.390. Mas, neste ano, acabou entrando na justiça para deixar o partido, alegando falta de transparência na prestação de contas da sigla nacional, investigação sobre candidaturas de laranjas e a falta de compromisso com bandeiras defendidas, como transparência e combate à corrupção.