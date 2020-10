Candidato do PSL defende mudanças no transporte público e maior atuação na saúde

O candidato Vinícius Siqueira - (Fotos: A Crítica)

“Campo Grande está largada às traças”. A frase é do vereador do PSL, Vinícius Siqueira, , candidato à prefeitura de Campo Grande na chapa que tem como vice o advogado Rhiad Abdulahad, também do PSL. Envolto em inúmeras polêmicas que vão de oposição ferrenha a atual gestão administração municipal, até brigas internas no seu partido o PSL, o vereador promete mudanças sobre o transporte público, melhorar a saúde e ainda fazer valer o direito dos cidadãos, que segundo ele estão cansados de “conversinhas”.

Siqueira fez uma visita na redação do Jornal A Crítica hoje (26) e apresentou as suas propostas. O espaço está aberto para todos os candidatos à prefeitura que quiserem visitar a redação e apresentar os seus projetos.

Siqueira, que é servidor público em Mato Grosso do Sul, elegeu-se vereador pelo Democratas em 2016. Na janela partidária ele se filiou ao PSL, e era pré-candidato da legenda à prefeitura de Campo Grande. O partido, que tem o diretório municipal presidido por Trutis, mudou de ideia durante as convenções.

“Nas reuniões que fizemos com a população e quando pergunto o que está funcionando, as pessoas ficam mudas. Saúde está ruim, educação ruim comércio quebrado. A Capital não tem industrialização vive um cenário de caos. Quando vi quando vi que não tinha nenhum candidato com força nem legitimidade necessária, eu fui o único que falou coisas que estes políticos que disputam o pleito nunca questionaram. Fui o único que falou que esta gestão era ruim. Eu acho interessante que hoje os candidatos que levantam questões relacionadas aos ônibus. Mas antes, nos quatro anos de vereança defenderam os ônibus”, criticou.

O candidato elenca que foram elaboradas propostas para todas as áreas do município, que ainda nas áreas de saúde e até infra-estrutura. Uma delas é o projeto “Superpave”, que é a implementação de asfalto americano, que será liderado por um profissional qualificado para a área. Ele ainda defende enxugamento de gastos, com exceção da verba da saúde e da educação. “Por isso precisamos melhorar os gastos na área de obras. Nosso projeto é colocar na secretaria de obras um profissional para fazer isso em Campo Grande, e então começar a instalar um asfalto de melhor qualidade”, afirmou.

Na economia a idéia do candidato é incrementar as exportações e transformar a cidade num grande polo distribuidor de produtos. “Nossa idéia é fazer trazer os produtos pelo proto de Ladário, trazer sal e outras mercadorias. Queremos transformar Campo Grande. Temos aeroporto alfandegado para fazer estas conexões”, salientou.

Siqueira ainda destacou os desafios de fazer campanha eleitoral em meio a pandemia do coronavírus. Para isso ele é um dos que mais investe nas redes sociais. “Minha campanha é feita basicamente na rede social. Temos obtido excelentes resultados na mobilização virtual”, finalizou.