Candidato Barbosinha vota e reafirma compromisso por uma "Dourados mais feliz"

O candidato Barbosinha - (Foto: Divulgação)

O candidato a prefeito e líder nas pesquisas em Dourados, José Carlos Barbosa (DEM) votou às 11h no Colégio Total em Dourados, reafirmando o compromisso por uma Dourados melhor.

"Fizemos uma campanha propositiva, diferente e sem aglomeração e que foi capaz de levar a nossa proposta da Dourados que nós queremos, com mais saúde, mais educação, mais geração de empregos, enfim uma Dourados feliz", destacou.

Como prioridade caso seja eleito ele destacou a importância do cuidado e limpeza da cidade num primeiro momento e com a Saúde. "Iremos trabalhar a proposta dos mutirões, das cirurgias e penso que essas possam ser as primeiras medidas caso Deus nos permita ser o prefeito de Dourados". Com informações do portal O Progresso.