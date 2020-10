Candidato a prefeitura do Novo defende redução do tamanho da máquina pública e gastos

Guto Scarpanti - (Foto: Divulgação/Brasil Notícia)

Em apoio a 11 pontos principais de campanha, o empresário Guto Scarpanti traz propostas focadas em montar a equipe de secretariado com perfil técnico, sem indicações políticas e, preferencialmente, com profissionais de carreira (concursados) das próprias secretarias, reduzindo o tamanho da máquina pública onde for possível.

O destaque de sua campanha vai para as medidas voltadas aos empreendedores e para a geração de renda. Uma de suas propostas será a promoção de um estudo para a implementação do “Poupa Tempo Empresarial”, que irá reunir os principais serviços do município necessários ao funcionamento de pequenas e médias empresas (registros, alvarás e et.), nas principais macrorregiões da cidade

De acordo com o candidato "a maior contribuição que o gestor público pode dar para a sociedade é oferecer as ferramentas necessárias para que o indivíduo tenha igualdade de oportunidades, liberdade para empreender e gerar riqueza”.

Por meio de seu plano de governo o candidato quer promover para a máquina pública o enxugamento da quantidade de secretarias e órgãos da administração indireta através de sua junção; promover o fim de regalias por meio de cortes em verbas indenizatórias exorbitantes, restrição para carros de representação, festas, homenagens, banquetes. Além disso pretende implementar uma cultura de estímulo, reconhecimento e valorização do indivíduo como gerador de riqueza e extinguir processos regulatórios que não agregam valor ao empreendedor.