Canais de comunicação da ALEMS passarão por interrupção temporária

O acesso ao site oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e as transmissões da TV e da Rádio Assembleia devem ser interrompidos entre a manhã desta sexta-feira (13) e a tarde da próxima segunda-feira (16). A suspensão dos canais de comunicação oficial da Casa de Leis se deve à necessidade de desligamento da alimentação elétrica da subestação que abastece o prédio da ALEMS. A comunicação por meio das mídias sociais Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram do Legislativo não serão afetadas com a medida.

Suspensão faz parte das obras de revitalização da ALEMSFoto: Luciana Nassar

A interrupção do serviço de energia faz parte da continuidade das obras de reforma e adequações na infraestrutura da Casa de Leis. Nesta fase, haverá a conexão dos aparelhos de ar condicionado dos blocos B e C à rede elétrica. A previsão é de que os serviços sejam normalizados até às 15h da segunda-feira.

Com a instalação dos novos aparelhos, a Casa de Leis avançará nas obras de revitalização do prédio. As dependências da ALEMS já receberam reformas nas redes lógica e elétrica, além de banheiros, plenários, pisos e forros do saguão. Também houve intervenções no sistema hidráulico e de esgoto, construção de escadas de emergência e readequações em acessibilidade.