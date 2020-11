Campeão de votos na Capital, ex-policial Tiago Vargas atribui sua vitória a Deus e ao apoio da mãe

Tiago Vargas e sua mãe - (Foto: Arquivo pessoal)

“Agradeço a Deus primeiramente e depois a minha mãe”. Assim o ex-policial civil Tiago Vargas (PSD), 32, o grande campeão de votos na eleição para vereador em Campo Grande agradece a sua vitória. Vargas foi a grande surpresa nas urnas deste ano. Ele obteve com 6.202 votos na Capital, uma diferença de 1.366 votos em relação ao segundo colocado.

O ex-policial era investigador da Polícia Civil em Pedro Gomes, a cerca de 310 km de Campo Grande.

“Me surpreendi com o apoio das 6.202 pessoas que acreditaram nas minhas propostas. Sou nascido e criado no Los Angeles, com 32 anos na comunidade. Acredito que meus votos vieram de lá e do restante da população da Capital”, salienta.

Vargas alega que na Câmara vai levantar a bandeira do combate à corrupção. “Quero fiscalizar rigidamente os contratos da administração pública. Quero ser rígido como vereador. Tenho ainda muitas propostas de ajuda a população”, acrescentou.

Entre as propostas ele cita o Espaço Coruja, que será criado para que a população possa deixar os fllhos para trabalhar e estudar. “Quero ainda fazer parcerias público privadas para criar cursinhos preparatórios pára que as pessoas possam estudar para concursos públicos”, frisou.

Emocionado ele lembra que sua campanha foi humilde, mínima. “Todos os dias eu ia pro semáforo junto com a minha mãe, levar minhas propostas, meus anseios. Foi uma campanha gratificante. Por isso agradeço primeiro a Deus e depois a minha mãe. Ela é doméstica e hoje ela se orgulha de ter o filho o vereador mais votado de Campo Grande”, concluiu.