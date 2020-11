Campanha 'Prefeito Amigo do Turismo' pretende engajar futuros prefeitos - (Foto: Governo do Estado de MS)

O Movimento Supera Turismo Brasil lançou campanha de adesão e engajamento, com foco nos candidatos a prefeito, em primeiro ou segundo mandato. Proposta busca disseminar a pertinência e a crença no turismo, enquanto atividade econômica de peso, a partir da base da sociedade. Ou seja: os municípios. É neles que as pessoas vivem, batalham, empreendem e prosperam.

O Termo de Compromisso, disponível no site do Movimento, pode compor o discurso dos candidatos na reta final da campanha eleitoral e se estende ao mandato, durante quatro anos. As entidades signatárias do ‘Prefeito Amigo do Turismo’ expediram vídeos curtos às suas bases de associados, de modo que os eleitores sensibilizem os candidatos pelo engajamento.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, o movimento ‘Prefeito Amigo do Turismo’ é positivo e pretende sensibilizar os atuais gestores e candidatos a prefeito sobre a importância da atividade turística para o desenvolvimento econômico de suas cidades. “Essa ação pretende fazer com que os novos prefeitos, ou os que vão renovar o seu mandato e que fizerem a adesão ao movimento, direcionem esforços e investimentos para a atividade, deem apoio ao trade turístico, enfim, que eles abracem o setor. Ainda existem muitas cidades que são turísticas, mas que os gestores não entendem como prioridade e há falta de orçamento para a pasta do turismo ou mesmo falta de investimentos. Grande parte da receita vem do turismo, então o movimento serve para que eles fiquem atentos à necessidade de priorizar, colocar orçamento, colocar pessoal técnico para o fomento do setor, captar recursos, enfim, desenvolver a atividade na sua cidade” ressalta.

Também estão programadas outras ações, envolvendo o colégio de líderes no Congresso Nacional, diretórios de todos os partidos políticos e governadores. “Promover o turismo é, antes de tudo, promover qualidade de vida, bem-estar para toda a população. Turismo resgata autoestima e constrói cidadania, além de ser fonte de renda para mais de sete milhões de pessoas, no Brasil”, assegura o Movimento Supera Turismo.

Os números tendem a aumentar, cada vez mais, com estímulos à retomada econômica sustentável e responsável. O Brasil se destaca no ranking do Fórum Econômico Mundial entre os países com mais recursos turísticos naturais e está em nono lugar em recursos culturais. Com o planejamento adequado, vontade política dos governantes e percepção das vantagens em se investir em Turismo, o país poderá ter um aliado poderoso na superação da crise.