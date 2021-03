Câmara conclui instalação de comissões permanentes - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados concluiu nesta sexta-feira (12) a instalação das comissões permanentes da Casa. Na manhã de hoje foram escolhidos os representantes de mais cinco colegiados. Com isso, todas as 25 comissões deverão retomar, na próxima semana, o funcionamento de forma híbrida, com parte dos deputados participando por videoconferência e outros, presencialmente, depois de um ano paradas em razão da pandemia de covid-19.



As comissões permanentes auxiliam o trabalho da Câmara nos debates sobre as diferentes propostas legislativas. Nesta manhã foram definidos os presidentes do seguintes colegiados:

Comissão do Esporte - Felipe Carreras (PSB-PE)

Comissão de Legislação Participativa - Waldenor Pereira (PT-BA)

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - Aécio Neves (PSDB-MG)

Comissão de Turismo - Bacelar (Pode-BA)

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Carla Zambelli (PSL-SP)

Ontem (11), os deputados já haviam definido o comando de dez colegiados:

Comissão de Seguridade Social e Família - Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ)

Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Rejane Dias (PT-PI)

Comissão de Cultura - Alice Portugal (PCdoB-BA)

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa - Dr. Frederico (Patriota-MG)

Comissão de Minas e Energia - Edio Lopes (PL-RR)

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - Elcione Barbalho (MDB-PA)

Comissão de Direitos Humanos e Minorias - Carlos Veras (PT-PE)

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT)

Comissão de Defesa do Consumidor - Celso Russomanno (Republicanos-SP)

Comissão de Viação e Transportes - Carlos Chiodini (MDB-SC)

Nas comissões permanentes, os mandatos têm um ano de duração.

Na quarta-feira (10), a deputada Bia Kicis (PSL-DF) foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa.

Ficou definido, na ocasião, o comando de mais nove colegiados:

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público - Afonso Motta (PDT-RS)

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - Aliel Machado (PSB-PR)

Comissão de Educação - Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), eleita por unanimidade

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços - Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - Aline Sleutjes (PSL-PR)

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia - Cristiano Vale (PL-PA)

Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) - José Priante (MDB-PA)

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ)

Comissão de Finanças e Tributação - Júlio Cesar (PSD-PI)