Brasil é um dos raros países onde todos podem ter sua oportunidade, diz Bolsonaro

Presidente diz que no Brasil todos podem ter sua oportunidade, d - (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Em sua fala, o presidente destacou, sem entrar em detalhes, que sua família "é uma prova de que todos nós podemos atingir o nosso objetivo". "E ele (objetivo) é atingido, basicamente, primeiro para quem crê, tendo fé em Deus. E depois se dedicando ao conhecimento em nossas escolas", disse. Depois, mencionou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para dizer que o chefe da pasta está agora com incumbência de cuidar da área.

Também participam do evento junto ao presidente, entre outras autoridades, os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, além dos deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Marco Feliciano (Republicanos-SP).

Nesta quinta-feira, 3, Bolsonaro participa ao longo do dia de agendas no sul do Estado de São Paulo, onde deve ficar até amanhã. Mais tarde, o chefe do Planalto também participa de evento para a apresentação do projeto da ponte de acesso ao bairro Boa Esperança e ao Quilombo São Pedro, na cidade de Eldorado (SP), onde a mãe do presidente vive. A última visita do presidente a cidade ocorreu em junho do ano passado.

Pela manhã, em registro feito na chegada a Tapiraí (SP), o presidente, sem usar máscara, cumprimentou e tirou fotos com apoiadores. A ida ao interior de São Paulo com visitas aos municípios do Vale do Ribeira faz parte de uma série de viagens que Bolsonaro tem realizado pelo País desde o fim de julho, com objetivo de destacar ações do governo e inaugurar obras.