Ensino de Libras nas escolas estaduais segue para sanção  

As escolas da Rede Estadual de Ensino poderão incluir o tema Língua Brasileira de Sinais (Libras), como conteúdo transversal, nos componentes curriculares. É o que prevê o Projeto de Lei 5/2020, de autoria do deputado Jamilson Name (Sem partido), aprovado em redação final e por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na manhã desta terça-feira (1º). A proposta segue agora para sanção do Poder Executivo.

De acordo com o projeto, os colégios poderão incluir o tema em caráter complementar programático. Jamilson explica que o objetivo é popularizar as noções básicas de Libras como forma inclusão da população surda, além de melhorar a comunicação entre as pessoas.

Ainda foi aprovado, em segunda discussão, o Projeto de lei 130/2020, do deputado Antônio Vaz (Republicanos), que introduz nos currículos do Ensino Médio das escolas estaduais, como conteúdo transversal, o tema Empreendedorismo.

Os professores deverão abordar noções sobre desenvolvimento de habilidades e competições para absorção no mercado de trabalho; ética, livre iniciativa, sustentabilidade e cooperação; educação financeira, cultura organizacional, gestão de negócios e de mercado; capacidade de gestão e inovação.