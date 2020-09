Bolsonaro visita região do Vale do Ribeira nesta quinta-feira

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (3) da apresentação do projeto da ponte sobre o Rio Pariquera-Açu, na cidade de Pariquera-Açu, interior de São Paulo. A obra receberá investimento de R$ 14,3 milhões do governo federal.

Segundo a prefeitura, a expectativa é que, com a obra, a capacidade de tráfego no local seja duplicada e ajude a desafogar o tráfego de veículos.

No final da manhã, Bolsonaro também participou da apresentação do projeto da ponte sobre o Rio Ribeira, em Eldorado, também no interior paulista.

O presidente permanece na região até amanhã, quando visitará o Complexo Educacional Sesi e Senai, no município de Registro. Por isso, a transmissão da live, realizada por Bolsonaro às quintas-feiras, ocorreu diretamente do interior de São Paulo. Após os compromissos, ele retorna a Brasília.