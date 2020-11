Bolsonaro vai à Granja do Torto para se encontrar com Guedes

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes - (Foto: Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada no iniciou da tarde deste sábado, 14, em direção à Granja do Torto, onde atualmente reside o ministro da Economia, Paulo Guedes. No último domingo, 8, o presidente também esteve no local.

O encontro não estava previsto na agenda dos dois. Nem a assessoria da Presidência da República nem a do Ministério da Economia informaram o motivo do encontro até o momento.

Neste final de semana, o presidente deve viajar para o Rio de Janeiro por conta das eleições municipais. Os horários não foram divulgados pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).