Bolsonaro troca comando da EBC e nomeia Glen Valente para presidência

O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e nomeou o publicitário Glen Lopes Valente para ocupar o cargo de diretor-presidente da empresa, com prazo de gestão até 30 de outubro de 2021. O Decreto de nomeação de Valente está publicado no Diário Oficial da União, que traz também a exoneração do atual diretor-presidente da EBC, o general Luiz Carlos Pereira Gomes.

Conforme o Estadão havia antecipado na semana passada, o nome de Valente foi uma indicação do ministro das Comunicações, Fábio Faria. O novo presidente da EBC, que ocupava o cargo de secretário de Publicidade e Promoção na Secretaria de Comunicação, é ex-diretor do SBT.

Para o lugar de Glen Valente na secretaria de Publicidade, o governo nomeou Rodrigo Fayad, que estava na Secretaria de Articulação. A mudança, já noticiada pelo Estadão, está publicada também no Diário Oficial da União desta quarta.