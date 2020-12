Bolsonaro nomeia Carlos Alberto Gomes de Brito para comando da Embratur

Bolsonaro - (Foto: Isac Nobrega/ PR)

O presidente Jair Bolsonaro oficializou a nomeação de Gilson Machado para o cargo de ministro do Turismo. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 10, onde consta também a exoneração do ministro anterior Marcelo Álvaro Antônio, demitido ontem por Bolsonaro. Além disso, o presidente nomeou Carlos Alberto Gomes de Brito para o cargo de diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), posto que era ocupado por Machado. Brito atuava como diretor de Gestão Corporativa do órgão.