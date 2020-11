Bolsonaro conversa com príncipe saudita antes da cúpula do G20 - ( Foto: Agência Brasil )

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta sexta-feira (20) um telefonema do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, que é vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa do país.

Segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo brasileiro, durante a ligação, os dois líderes debateram as possibilidades de fomento das relações bilaterais entre Brasil e Arábia Saudita e coordenaram esforços para a realização da Cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta.

Neste ano, o encontro do G20 deste ano, que começa neste sábado (21) e se estende até domingo (22), está sendo organizado pelos sauditas.

Por causa da pandemia de covid-19, a participação dos chefes de Estado e de governo na cúpula será virtual, por meio de videoconferência.