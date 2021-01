Bolsonaro: conseguimos os insumos da China e as vacinas da Índia

O presidente Jair Bolsonaro disse na tarde desta segunda-feira, 25, que a Embaixada da China informou o governo federal nesta manhã que o envio dos insumos necessários para a produção do próximo lote de doses da Coronavac - (Foto: Divulgação)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), comemorou, nesta segunda-feira (25), a obtenção de insumos chineses para a produção da Coronavac e as vacinas da Índia, ambos parte do Plano Nacional de Imunização para o combate ao novo coronavírus do País.

"Queria falar para o William Bonner: conseguimos os insumos da China e as vacinas da Índia", disse o presidente se referindo ao apresentador do Jornal Nacional pela TV Globo William Bonner, durante conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada. "Bonner falou que nossas relações estavam estremecidas. Ele continua sendo um sem-vergonha", afirmou Bolsonaro.

- Embaixada da China nos informou, pela manhã, que a exportação dos 5400L de insumos para a vacina Coronavac, aprovada e já estão em vias de envio ao , chegando nos próximos dias.



- Assim também os insumos da vacina Astra-Zeneca que estão com liberação sendo acelerada. (Segue) — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 25, 2021

"Ano passado o William Bonner falou que a gente não ia conseguir nada porque eu cortei relação com a China e com a Índia. Expletivo, os caras falam uma besteira dessa. Dois dias depois resolvemos tudo. Não é uma destorcidinha, os caras inventam", completou o presidente.

Apesar das falas de Bolsonaro, reproduzidas nas redes sociais, sobre a liberação dos insumos para a produção e envase da Coronavac pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, a gestão paulista divulgou nota há pouco rebatendo as declarações do presidente e afirmando que o "governo federal não teve participação na liberação de insumos chineses para a vacina do Butantan".

Minutos depois da publicação de Bolsonaro, o embaixador da China no Brasil, Yang Wanming, que já teve embates públicos com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, compartilhou a postagem do presidente ressaltando a parceria entre os dois países no combate à pandemia.

"A China está junto com o Brasil na luta contra a pandemia e continuará a ajudar o Brasil neste combate dentro do seu alcance. A União e a solidariedade são os caminhos corretos para vencer a pandemia", escreveu Wanming.