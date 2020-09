O presidente Jair Bolsonaro - ( Foto: Estadão )

O presidente Jair Bolsonaro chegou à Brasília no início desta tarde desta sábado, 26, após ter alta da cirurgia para retirada de cálculo renal feita no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Bolsonaro seguiu diretamente para o Palácio do Planalto, sem falar com a imprensa.