Bolsonaro aposta em 3 candidatos e eles perdem em Manaus

O 2.º turno em Manaus deve ter o ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), de 80 anos, que tem 24% das intenções de voto. Ele deve enfrentar o ex-governador interino David Almeida (Avante), com 18%, ou Ricardo Nicolau (PSD), com 14%.

O presidente Jair Bolsonaro apostou em três candidatos na capital amazonense: Coronel Menezes (Patriota), Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Romero Reis (Novo).

Nenhum deve ter mais de 10% dos votos, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada no sábado, 14.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.