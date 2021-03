Bolívia fecha fronteira para eleições municipais neste domingo

Os bolivianos vão eleger governador, vice-governador, deputados federal e estadual, prefeito e vereadores - (Foto: Divulgação)

Com as eleições municipais e governamentais em Bolívia, a fronteira com Corumbá, a 425 km de Campo Grande será fechada neste domingo (7).

A informação foi confirmado pelo comandante da Polícia Boliviana, Fernando Pelaez, que enfatizou que um esquema de segurança será montado desde sábado (6). Os bolivianos vão eleger governador, vice-governador, deputados federal e estadual, prefeito e vereadores.

Em Puerto Quijarro, oito candidatos concorrem ao cargo de prefeito e em Puerto Suárez, são nove na disputa pela Prefeitura local.

Em Corumbá não haverá local de votação, pois as urnas são disponibilizadas apenas em eleições presidenciais. As informações são do portal Diário Corumbaense.