Boca de urna em SP: Covas com 33% dos votos válidos; Boulos, 25%; França, 13%

O prefeito Bruno Covas (PSDB) e o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disputarão o segundo turno das eleições 2020 na capital, segundo boca de urna do Ibope divulgada na tarde deste domingo, 15, pela TV Globo. Covas tem 33% dos votos válidos, enquanto Boulos tem 25%.

Segundo a pesquisa, Covas tem 33% dos votos válidos, enquanto Boulos tem 25%. Em seguida, vem Márcio França (PSB), com 13%. Arthur do Val (Patriota), Celso Russomanno (Republicanos) e Jilmar Tatto estão empatados, com 8% cada um. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais.

Eleições

A votação em primeiro turno das eleições municipais deste ano teve início às 7h deste domingo, 15, em todo o País. Sob o impacto da pandemia do novo coronavírus, que projeta um cenário de turbulência econômica perseverante e impõe severos desafios aos gestores públicos, cerca de 150 milhões de eleitores estão aptos a votar para escolher 5,5 mil prefeitos e pouco mais de 58 mil vereadores que tomarão posse no ano que vem.

Um plano de segurança sanitária foi estabelecido para a votação por causa dos riscos envolvendo a covid-19. Em São Paulo, segundo o Ibope, apenas 4% dos eleitores afirmam que não irão comparecer nos locais de votação. Outros 9% estão em dúvida. O horário de votação foi estendido em uma hora - vai das 7h às 17h -, com a faixa de 7h às 10h destinada, preferencialmente, a pessoas maiores de 60 anos.