ALEMS apoia formação e capacitação de lideranças femininas

TV ALEMS e Rádio ALEMS também estão divulgando programas especiais destinados às causas femininas - (Foto: Luciana Kawassaki)

Em celebração ao Mês da Mulher, no próximo dia 17 a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lançará o “Programa E agora, vereadora?”, que será transmitido pelo canal 9 da Claro Net TV, TV ALEMS, Youtube, Facebook e Rádio ALEMS. De iniciativa conjunta entre a Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet e a Secretaria de Comunicação Institucional da Casa de Leis, a programação tem por objetivo contribuir para a formação de lideranças femininas.

“Assembleia Lilás é um projeto que pretende trazer todo ano, de maneira muito viva, as questões ligadas ao gênero. Como parte da programação, vamos fazer o lançamento do programa voltado às vereadoras. Não basta apenas se eleger, é necessário um mandato comprometido com o feminino”, disse o coordenador da Escola do Legislativo, Ben-Hur Ferreira.

Deputada Mara está à frente das celebrações do Mês da Mulher

A deputada Mara Caseiro (PSDB) será a entrevistada na estreia do programa. Ela, que já foi vereadora, prefeita e hoje líder do governo na Assembleia, contará suas experiências e compartilhará bons conselhos com as recém-empossadas vereadoras.

"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem apenas uma mulher deputada estadual. É uma responsabilidade muito grande, é importante nós unirmos as forças com os deputados para criarmos política públicas de combate à desigualdade entre o gêneros, inclusive na política", afirmou a parlamentar durante a sessão solene para entrega do troféu Celina Jallad, realizada no último dia 9 de março (saiba mais clicando aqui).

“Ainda teremos a participação da jornalista Ana Maria Assis de Oliveira, que abordará a importância da comunicação para um mandato de sucesso. Teremos um programa voltado ao empreendedorismo e outro com a participação da Luciana Azambuja, subsecretária estadual de Políticas Públicas para Mulheres”, informou Ben-Hur.

Ao longo do mês há programação especial destinada aos temas femininos nos canais de Comunicação da ALEMS. Já foi lançado o livro digital infantil “A descoberta da oncinha do laço apertado: uma história sobre ser o que quer ser”, que pode ser acessado gratuitamente clicando aqui. A TV ALEMS e a Rádio ALEMS também estão divulgando programas especiais destinados às causas femininas, abordando temas como saúde, bem-estar, ação social e empreendedorismo.