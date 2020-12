Trabalho do conselheiro cristão em MS será reconhecido com data comemorativa

Herculano Borges é o autor da proposta - (Foto: Divulgação)

De autoria do deputado Herculano Borges (Solidariedade), 2º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foi publicada nesta manhã (11), a Lei 5.612, de 10 de dezembro de 2020, que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Conselheiro Cristão, a ser comemorado anualmente, no dia 31 de outubro.

Neste dia serão promovidos pelas instituições religiosas, encontros, oficinas, palestras, seminários para despertar e qualificar pessoas interessadas no aconselhamento cristão, proporcionando assim, um ambiente de troca de experiências.

O deputado Herculano Borges considera a presença dos conselheiros cristãos na sociedade de extrema importância. “Conselheiros cristãos estão onde o povo está. A primeira opção de busca de auxílio das pessoas são eles, pois se encontram à disposição nas comunidades religiosas, e na vizinhança onde os integrantes dessas comunidades se encontram à revelia. Estes conselheiros têm vínculo afetivo, de respeito e até de responsabilidade com a comunidade, mesmo antes da crise se desencadear”, ressalta Herculano Borges.